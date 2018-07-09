Померла жінка, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною в Еймсбері

“Слідчі порушили справу про вбивство після того, як жінка, що зазнала впливу нервово-паралітичної речовини ”Новачок“ в Еймсбері, померла в неділю, 8 липня, в лікарні, — йдеться в заяві. — Вона була офіційна визначена як 44-річна Дон Стерджес з Даррінгтона”.

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Нагадаємо, 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву.

Як раніше повідомляв УНН, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.