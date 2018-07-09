Умерла женщина, которая отравилась нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

“Следователи возбудили дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества „Новичок“ в Эймсбери, умерла в воскресенье, 8 июля, в больнице, — говорится в заявлении. — Она была официальная определена как 44-летняя Дон Стерджесс с Даррингтон”.

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Напомним, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию “Новичка”, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.

Как ранее сообщал УНН, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа “Новичок”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.