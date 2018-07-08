Британський поліцейський потрапив до лікарні в зв'язку з новим отруєнням "Новачком"

Версія про те, що поліцейський отруєний “Новачком”, не підтверджена.

“У лікарню Солсбері зверталося кілька людей зі скаргами на здоров’я після цього інциденту, але нікому з них не було потрібно лікування”, — йдеться в заяві лікарні.

“Офіцер поліції, який звернувся за медичною допомогою в окружну лікарню Солсбері в зв’язку з інцидентом в Еймсбері, пройшов обстеження, і його здоров’ю нічого не загрожує”, — йдеться в поширеному повідомленні прес-служби поліції графства Вілтшир.

Окружна лікарня в Солсбері раніше інформувала про те, що британський поліцейський відвідав у суботу лікарню Great Western Hospital для отримання медичної консультації у зв’язку з інцидентом в Еймсбері. Пізніше він був переведений в окружну лікарню Солсбері, де була можливість провести відповідне спеціалізоване обстеження. У лікувальному закладі також відзначили, що деякі люди зверталися зі скаргами на здоров’я в лікувальний заклад після інциденту з отруєнням нервово-паралітичним речовиною, проте нікому з них не знадобилося лікування.

Нагадаємо, 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тоді Лондон поклав відповідальність за подію на Москву.