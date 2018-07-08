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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51430 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105766 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127290 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134651 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Британский полицейский попал в больницу в связи с новым отравлением "Новичком"

Британский полицейский попал в больницу в связи с новым отравлением "Новичком"

Киев  •  УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сотрудник британской полиции госпитализирован в больницу Солсбери в связи с новым отравлением нервно-паралитическим веществом “Новичок”, от которой пострадали двое британских подданных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.

Версия о том, что полицейский отравлен “Новичком”, не подтверждена.

“В больницу Солсбери обращалось несколько человек с жалобами на здоровье после этого инцидента, но никому из них не потребовалось лечение”, — говорится в заявлении больницы.

“Офицер полиции, обратился за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, прошел обследование, и его здоровью ничего не угрожает”, — говорится в распространенном сообщении пресс-службы полиции графства Уилтшир.

Окружная больница в Солсбери ранее информировала о том, что британский полицейский посетил в субботу больницу Great Western Hospital для получения медицинской консультации в связи с инцидентом в Эймсбери. Позже он был переведен в окружную больницу Солсбери, где была возможность провести соответствующее специализированное обследование. В лечебном учреждении также отметили, что некоторые люди обращались с жалобами на здоровье в лечебное учреждение после инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом, однако никому из них не потребовалось лечение.

Напомним, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию “Новичка”, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.

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