Британский полицейский попал в больницу в связи с новым отравлением "Новичком"

Версия о том, что полицейский отравлен “Новичком”, не подтверждена.

“В больницу Солсбери обращалось несколько человек с жалобами на здоровье после этого инцидента, но никому из них не потребовалось лечение”, — говорится в заявлении больницы.

“Офицер полиции, обратился за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, прошел обследование, и его здоровью ничего не угрожает”, — говорится в распространенном сообщении пресс-службы полиции графства Уилтшир.

Окружная больница в Солсбери ранее информировала о том, что британский полицейский посетил в субботу больницу Great Western Hospital для получения медицинской консультации в связи с инцидентом в Эймсбери. Позже он был переведен в окружную больницу Солсбери, где была возможность провести соответствующее специализированное обследование. В лечебном учреждении также отметили, что некоторые люди обращались с жалобами на здоровье в лечебное учреждение после инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом, однако никому из них не потребовалось лечение.

Напомним, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию “Новичка”, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.