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Отруєння "Новачком": Британія чекає пояснень Росії

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Голова МВС Великої Британії Саджид Джавід закликав Росію пояснити отруєння "Новачком" після того, як у британському Вілтширі від цієї нервово-паралітичної речовини у суботу постраждали двоє громадян Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Джавід заявив, що речовина, від якої потерпіли британці, була того ж типу, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в березні.

Він повідомив, що сотня співробітників по боротьбі з тероризмом беруть участь у розслідуванні нового випадку отруєння разом з поліцією Вілтшира.

"Настав час російській державі виступити і чітко пояснити, що сталося", - додав міністр.

За інформацією Reuters, міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес закликав Росію надати деталі про отруєння "Новачком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"Вони можуть пролити світло, щоб люди були у безпеці", - додав він.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялася в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.

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