Скотланд-Ярд заявив, що під час нового отруєння у Солсбері використали "Новичок"

“Після детального вивчення зразків я можу підтвердити, що чоловік і жінка були отруєні нервово-паралітичною речовиною „Новачок“, яка була ідентифікований як та ж, яку використали при отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів”, — сказав він. Поліцейський зазначив, що обидві людини — британські піддані і “продовжують перебувати у критичному стані”.

Він не став стверджувати, що отруйна речовина — з тієї ж партії, яка була використана в березні цього року для отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, однак не виключив зв’язку між цими інцидентами.

“Я маю сказати, що ми не перебуваємо в тому положенні, щоб говорити, що нервово-паралітична речовина є з тієї ж партії, що і речовина, впливу якої зазнали Скрипалі. Імовірність того, що ці два інциденти пов’язані для нас є основною версією розслідування”, — зазначив представник столичної поліції.

“Немає ніяких доказів, що постраждалі недавно відвідували будь-які з місць, де відбувалося знезараження після замахів на вбивство Сергія та Юлії Скрипаль”, — додав Базу. “Близько 100 слідчих зі контртерористичної поліцейської мережі зараз займаються цим розслідуванням разом зі колегами зі поліції графства Вілтшир”, — зазначив представник Скотленд-Ярду.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Statement from ACSO Neil Basu re: incident in Amesbury https://t.co/DtXz4IOjCM pic.twitter.com/8I8t6sMPd6