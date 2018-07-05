Скотланд-Ярд заявив, що під час нового отруєння у Солсбері використали "Новичок"

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Постраждалі в британському місті Еймсбері люди були отруєні нервово-паралітичним речовиною “Новачок”. З таким твердженням виступив у п’ятницю на брифінгу з журналістами шеф контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду Ніл Базу, передає УНН з посиланням на сайт Міської поліції Лондона.

“Після детального вивчення зразків я можу підтвердити, що чоловік і жінка були отруєні нервово-паралітичною речовиною „Новачок“, яка була ідентифікований як та ж, яку використали при отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів”, — сказав він. Поліцейський зазначив, що обидві людини — британські піддані і “продовжують перебувати у критичному стані”.

Він не став стверджувати, що отруйна речовина — з тієї ж партії, яка була використана в березні цього року для отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, однак не виключив зв’язку між цими інцидентами.

“Я маю сказати, що ми не перебуваємо в тому положенні, щоб говорити, що нервово-паралітична речовина є з тієї ж партії, що і речовина, впливу якої зазнали Скрипалі. Імовірність того, що ці два інциденти пов’язані для нас є основною версією розслідування”, — зазначив представник столичної поліції.

“Немає ніяких доказів, що постраждалі недавно відвідували будь-які з місць, де відбувалося знезараження після замахів на вбивство Сергія та Юлії Скрипаль”, — додав Базу. “Близько 100 слідчих зі контртерористичної поліцейської мережі зараз займаються цим розслідуванням разом зі колегами зі поліції графства Вілтшир”, — зазначив представник Скотленд-Ярду.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

Statement from ACSO Neil Basu re: incident in Amesbury https://t.co/DtXz4IOjCM pic.twitter.com/8I8t6sMPd6

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 липня 2018 р.

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