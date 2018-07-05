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Скотленд-Ярд заявил, что во время нового отравления в Солсбери использовали "Новичок"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом “Новичок”. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу, передает УНН со ссылкой на сайт Городской полиции Лондона.

“После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества „Новичок“, который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль”, — сказал он. Полицейский отметил, что оба человека — британские подданные и “продолжают находиться в критическом состоянии”.

Он не стал утверждать, что ядовитое вещество — из той же партии, которая была использована в марте этого года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии, однако не исключил связи между этими инцидентами.

“Я должен сказать, что мы не находимся в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали. Вероятность того, что эти два инцидента связаны для нас основной версией расследования”, — отметил представитель столичной полиции.

“Нет никаких доказательств, что пострадавшие недавно посещали любые из мест, где происходило обеззараживания после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль”, — добавил Базу. “Около 100 следователей контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир”, — отметил представитель Скотленд-Ярда.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

Statement from ACSO Neil Basu re: incident in Amesbury https://t.co/DtXz4IOjCM pic.twitter.com/8I8t6sMPd6

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 4 июля 2018

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