Британська поліція розповіла про новий інцидент з отруєнням в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Поліція розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох чоловік в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих знаходяться в госпіталі в Солсбері в критичному стані, інформує УНН.
Постраждалі, чоловік і жінка у віці близько 40 років були знайдені ввечері в суботу, 30 червня в місті Еймсбері. Вони перебували без свідомості. “В даний час вони обидва знаходяться на лікуванні в районній лікарні Солсбері з підозрою на отруєння невідомою речовиною. Вони знаходяться в критичному стані”, — йдеться в повідомленні поліції.
Початковою версією поліцією було отруєння наркотиками. У правоохоронних органах припустили, що постраждалі могли прийняти дозу кокаїну або героїну. Однак зараз медики проводять експертизи, націлені на те, що саме стало причиною події. “Ми залишаємося відкриті до вивчення всіх можливих причин інциденту”, — підкреслили в поліції.
Як повідомляв УНН, британська поліція вважає, що в отруєнні Скрипаля брали участь дві особи.