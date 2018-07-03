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Британська поліція вважає, що в отруєнні Скрипаля брали участь дві особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Британська поліція вважає, що до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні цього року причетні двоє людей, які покинули Сполучене Королівство на наступний день. Про це написала в понеділок газета The Sun з посиланням на джерела в Скотленд-Ярді, пов’язані з розслідуванням інциденту, що стався в англійському місті Солсбері 4 березня, інформує УНН.

Поліція, за повідомленням видання, розцінює цей висновок як “величезний прорив”. Як говориться в статті, є розуміння, що ці особи, імена яких не називаються, знаходяться в Росії.

Газета пише, що поліція Лондона поставила собі за мету домогтися кримінального покарання для передбачуваних виконавців отруєння, хоча і віддає собі звіт в тому, що домогтися цього буде непросто. “Кінцева мета завжди полягає в тому, щоб вони постали перед судом. Звичайно, якщо вони більш не перебувають в Великої Британії, це робить цю задачу набагато складнішою”, — наводить видання слова неназваного джерела.

У Скотленд-Ярді кореспондентам сказали, що не мають наміру коментувати публікацію. “Ми не готові обговорювати це. Йдеться про тривале розслідування”, — повідомили в поліції Лондона.

Як повідомляв УНН, будинок отруєного екс-розвідника Скрипаля планують викупити за 463 тисячі доларів.

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