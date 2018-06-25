Sunday Times: Будинок отруєного екс-розвідника Скрипаля планують викупити за 463 тисячі доларів

За даними співрозмовників видання, будинок Скрипаля оцінений в 350 тис. ффунтів стерлінгів (464 тис. дол.), і буде викуплений за цю суму. Крім того, британський уряд вирішив викупити також будинок поліцейського Ніка Бейлі, який також постраждав при отруєнні Скрипаля та його дочки Юлії. Будинок поліцейського оцінений в 430 тис. фунтів (570 тис. доларів).

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Як уточнює видання, обидва будинки після резонансного отруєння визнані непридатними для проживання. У минулому місяці Sunday Times з посиланням на департамент з охорони навколишнього середовища писала, що влада Великої Британії у цілому планують витратити на очищення заражених об’єктів “десятки мільйонів фунтів”.

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Нагадаємо, 4 березня 66-річний екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у Росії за шпигунство на користь Великої Британії, і його 33-річна дочка Юлія піддалися в Солсбері впливу нервово-паралітичної речовини типу “Новак”. Пізніше Лондон виступив з твердженням про те, що ця речовина розроблялося в Росії, і на цій підставі звинуватив Москву в причетності до інциденту.