Sunday Times: Дом отравленного экс-разведчика Скрипаля планируют выкупить за 463 тысяч долларов

По данным собеседников издания, дом Скрипаля оценен в 350 тыс. фунтив стерлингов (464 тыс. долл.), и будет выкуплен этой суммы. Кроме того, британское правительство решило выкупить также дом полицейского Ника Бейли, который также пострадал при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Дом полицейского оценен в 430 тыс. фунтов (570 тыс. долларов).

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Как уточняет издание, оба дома после резонансного отравления признаны непригодными для проживания. В прошлом месяце Sunday Times со ссылкой на департамент по охране окружающей среды писала, что власти Великобритании в целом планируют потратить на очистку зараженных объектов “десятки миллионов фунтов”.

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Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влияния нервно-паралитического вещества типа “Новак”. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.