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Британская полиция рассказала о новом инциденте с отравлением в Солсбери

Британская полиция рассказала о новом инциденте с отравлением в Солсбери

Киев  •  УНН

 • 14861 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Полиция расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии, передает УНН.

Пострадавшие, мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером в субботу, 30 июня в городе Эймсбери. Они находились без сознания. “В настоящее время они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Они находятся в критическом состоянии”, — говорится в сообщении полиции.

Первоначальной версией полицией было отравление наркотиками. В правоохранительных органах предположили, что пострадавшие могли принять дозу кокаина или героина. Однако сейчас медики проводят экспертизы, нацеленные на то, что именно стало причиной произошедшего. “Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента”, — подчеркнули в полиции.

Как сообщал УНН, британская полиция считает, что в отравлении Скрипаля участвовали два человека.

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