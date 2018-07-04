Британская полиция рассказала о новом инциденте с отравлением в Солсбери

Пострадавшие, мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером в субботу, 30 июня в городе Эймсбери. Они находились без сознания. “В настоящее время они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Они находятся в критическом состоянии”, — говорится в сообщении полиции.

Первоначальной версией полицией было отравление наркотиками. В правоохранительных органах предположили, что пострадавшие могли принять дозу кокаина или героина. Однако сейчас медики проводят экспертизы, нацеленные на то, что именно стало причиной произошедшего. “Мы остаемся открыты к изучению всех возможных причин инцидента”, — подчеркнули в полиции.

Как сообщал УНН, британская полиция считает, что в отравлении Скрипаля участвовали два человека.