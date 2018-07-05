Отравление "Новичком": Великобритания ждет объяснений России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить отравление "Новичком" после того, как в британском Уилтшире от этой нервно-паралитического вещества в субботу пострадали двое граждан Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Джавид заявил, что вещество, от которого пострадали британцы, было того же типа, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в марте.
Он сообщил, что сотня сотрудников по борьбе с терроризмом участвуют в расследовании нового случая отравления вместе с полицией Уилтшира.
"Пришло время российскому государству выступить и четко объяснить, что произошло", - добавил министр.
По информации Reuters, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал Россию предоставить детали об отравлении "Новичком" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Они могут пролить свет, чтобы люди были в безопасности", - добавил он.
Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.
Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа "Новак". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.