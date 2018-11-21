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Украина поддержала внесение "Новичка" в список контролируемых химикатов

Украина поддержала внесение "Новичка" в список контролируемых химикатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время Четвертой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) украинская делегация поддержала предложений США, Канады и Нидердандах включить химикаты класса "Новичок" в список контролируемых химикатов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает УНН.

"Во время Четвертой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КХО) делегация Украины осудила агрессивные действия России по использованию химического оружия на территории Великобритании и прикрытия тех, кто применял химическое оружие в Сирии", - написал Бондарь.

По его словам, украинская делегация обратилась к международному сообществу с призывом продолжить давление на Россию, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против соседних государств, в частности против Украины.

"Украина поддержала решение 23-й сессии Конференции по механизму установления виновных за химические атаки и выразила уверенность, что Организация по запрещению химического оружия полностью выполнит это новое задание. Также высказана солидарность с предложением США, Канады и Нидердандах включить химикаты класса "Новичок" в список контролируемых химикатов", - сообщил он.

Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалась в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Позже 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", тому же нервно-паралитическому веществу, которым в Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. За несколько дней Дон Стерджесс умерла в больнице.

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