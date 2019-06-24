Україна обговорила зі США енергетичну безпеку

КИЇВ. 24 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк провів зустріч заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки з енергетичних питань Кентом Логсдоном і з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.