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Україна обговорила зі США енергетичну безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк провів зустріч заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки з енергетичних питань Кентом Логсдоном і з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

Україна обговорила зі США енергетичну безпеку

"Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, зокрема, діяльність НАК "Нафтогаз України", питання ядерної енергетики України та перспективи співробітництва у цій сфері", - йдеться в повідомленні.

Данилюк зауважив на важливості диверсифікації джерел та шляхів постачання природного газу в Україну, вдосконалення енергетичної інфраструктури.

У свою чергу Кент Логсдон висловив підтримку Україні, зокрема, щодо наслідків для Європи будівництва Росією газогону "Північний потік-2".

"Це геополітичний проект, що становить загрозу енергетичній безпеці усієї Європи", - заявив він.

Також він запевнив у готовності Штатів і надалі надавати всебічну допомогу Україні на її шляху до здобуття енергетичної незалежності.

Як повідомляв УНН, раніше Росія готова зберегти транзит газу через територію України на економічно рентабельних умовах і в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом". 

У свою чергу, у "Нафтогазі" заявили, що для України є критично важливим обрати таку модель розподілу її ГТС, яка дозволить зберегти права компанії за вже поданим судовим позовом до "Газпрому".

Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується у 2019 році.

У свою чергу, Росія почала будівництво магістрального газопроводу "Північний потік-2", який йде в обхід України.

В рамках проекту "Північний потік-2" передбачається прокладка двох ниток газопроводу по Балтійському морю від російського узбережжя до Німеччини. Газопровід потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік пройде через територіальні або виняткові економічні зони Фінляндії, Швеції та Данії, яка поки не дала дозвіл на будівництво.

В Європі проект підтримують Німеччина, Австрія та Норвегія. Прихильники його реалізації зацікавлені в надійних безперебійних поставках газу. Противниками російського проекту виступають Польща, Латвія, Литва, а також Україна.

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