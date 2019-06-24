Украина обсудила с США энергетическую безопасность

"Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, в частности, деятельность НАК "Нафтогаз Украины", вопросы ядерной энергетики Украины и перспективы сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении.

Данилюк отметил важность диверсификации источников и путей поставок природного газа в Украину, совершенствования энергетической инфраструктуры.

В свою очередь Кент Логсдон выразил поддержку Украине, в частности, по поводу последствий для Европы строительства Россией газопровода "Северный поток-2".

"Это геополитический проект, который представляет угрозу энергетической безопасности всей Европы", - заявил он.

Также он заверил в готовности Штатов и впредь оказывать всестороннюю помощь Украине на ее пути к получению энергетической независимости.

Как сообщал УНН, ранее Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В свою очередь, в "Нафтогазе" заявили, что для Украины является критически важным выбрать такую модель распределения ее ГТС, которая позволит сохранить права компании по уже поданным судебным иском к "Газпрому".

Напомним, действующий контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2019 году.

В свою очередь, Россия начала строительство магистрального газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины.

В рамках проекта "Северный поток-2" предполагается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья в Германию. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, пока не дала разрешение на строительство.

В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украины.