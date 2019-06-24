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"Нафтогаз" відреагував на російські умови щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Для України є критично важливим обрати таку модель розподілу газотранспортної системи (ГТС) України, яка дозволить зберегти права "Нафтогазу" за вже поданим судовим позовом до "Газпрому". Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав у Facebook, коментуючи заяву першого заступника глави апарату російського уряду Сергія Приходька щодо умов транзиту газу через Україну, передає УНН.

"Нафтогаз" відреагував на російські умови щодо транзиту газу

"Ці тези представника РФ доводять правильність підходу, який було обрано командою "Нафтогазу" - ми повинні зберегти можливість позиватись до "Газпрому", якщо російська компанія не дотримається своїх обіцянок щодо збереження транзиту територією України. Саме тому критично важливо обрати саме ту модель відокремлення ГТС, яка дозволяє зберегти права "Нафтогазу" за вже поданим судовим позовом", - написав Коболєв.

З його слів, для цього оптимальною є модель анбандлінгу ISO (незалежний системний оператор).

Нагадаємо, напередодні Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через територію України на економічно рентабельних умовах і в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Раніше Коболєв заявив, що Україна готова до переговорів з Росією щодо газу, але виключно у тристоронньому форматі, а будь-які нові контракти України і РФ мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів.

Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується в 2019 році.

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