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"Нафтогаз" отреагировал на российские условия по транзиту газа

Киев • УНН

 • 15647 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Для Украины является критически важным выбрать такую модель распределения газотранспортной системы (ГТС) Украины, которая позволит сохранить права "Нафтогаза" по уже поданному судебному иску к "Газпрому". Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал в Facebook, комментируя заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергея Приходько об условиях транзита газа через Украину, передает УНН.

"Нафтогаз" отреагировал на российские условия по транзиту газа

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был избран командой "Нафтогаза" - мы должны сохранить возможность судиться с "Газпромом", если российская компания не будет придерживаться своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины. Именно поэтому критически важно выбрать именно ту модель отделения ГТС, которая позволяет сохранить права "Нафтогаза" по уже поданному судебному иску", - написал Коболев.

По его словам, для этого оптимальной является модель анбандлингу ISO (независимый системный оператор).

Напомним, накануне Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Ранее Коболев заявил, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

Напомним, действующий контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2019 году.

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