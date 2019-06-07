Україна готова домовлятись з Росією про газ на основі рішень Стокгольму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна готова до переговорів з Росією щодо газу, але виключно у тристоронньому форматі, а будь-які нові контракти України і РФ мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів. Про це написав у Facebook голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.
"Стокгольмський арбітраж переглянув контракт, визнавши низку його умов дискримінаційними. Арбітраж зобов’язав росіян продавати Україні газ в першому кварталі за 300 дол., в другому — за 221 дол. Але робити це вони чомусь відмовляються“,- зазначив Коболєв.
З його слів, водночас Україна купує газ в Європі суттєво дешевше: в першому кварталі — за 259 дол., в 2 кварталі — за 212 дол., липнева ціна — 178 дол.
“За яких умов Газпром, який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу Газпрома Нафтогазу, відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України — втрати та повернення у повну залежність від Кремля”, — заявив голова НАК “Нафтогаз України”.
“Ми завжди готові до переговорів, але виключно у тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше у “Газпромі” заявили, що готові почати переговори щодо поставок російського газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню.