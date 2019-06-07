Україна готова домовлятись з Росією про газ на основі рішень Стокгольму

КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна готова до переговорів з Росією щодо газу, але виключно у тристоронньому форматі, а будь-які нові контракти України і РФ мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів. Про це написав у Facebook голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.