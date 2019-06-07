Украина готова договариваться с Россией о газе на основе решений Стокгольма

"Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт, признав ряд его условий дискриминационными. Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по 300 долл., во втором - за 221 долл. Но делать это они почему-то отказываются", - отметил Коболев.

По его словам, одновременно Украина покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - по 259 долл., во 2 квартале - по 212 долл., июльская цена - 178 долл.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга Газпрома Нафтогазу, откажется от любых арбитражей, не применения европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - сказал он.

Напомним, ранее в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.