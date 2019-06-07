У "Газпромі" заявили про готовність почати переговори щодо постачання газу в Україну зі знижкою

КИЇВ. 7 червня. УНН. ПАТ "Газпром" готовий почати переговори щодо поставок російського газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню. Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер за підсумками сьогоднішньої зустрічі з лідерами української партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає УНН з посиланням на ТАСС.