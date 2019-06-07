У "Газпромі" заявили про готовність почати переговори щодо постачання газу в Україну зі знижкою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. ПАТ "Газпром" готовий почати переговори щодо поставок російського газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню. Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер за підсумками сьогоднішньої зустрічі з лідерами української партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми готові почати переговори з підготовки угоди щодо постачання російського газу, які забезпечували б рівень ціни на 25% нижче у кінцевого споживача, ніж є в даний час", - сказав він.
Нагадаємо, що в кінці березня Росія запропонувала, що в разі відновлення прямих поставок російського газу в Україну ціна для українського споживача знизиться на чверть.
Як повідомляв УНН, в Росії заявили, що не відмовлятимуться від транзиту газу через Україну.
При цьому, раніше звучали заяви про те, що транзит газу через Україну може бути зупинений вже в 2020 році.
Україна ж займає жорстку позицію щодо збереження транзиту російського газу по території України з 2020 року.
Додамо, що тристоронні переговори щодо транзиту газу за участю України, РФ і ЄС можуть відбутися вже в червні.