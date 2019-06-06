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В Росси заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

В Росси заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять ультимативные требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что "вам все равно некуда деться, вы часть (газа – ред.) будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем", - считает Панкин.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

"Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка", - отметил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. Он отметил, что это произойдет после формирования нового правительства.

Напомним, ранее звучали заявления о том, что транзит газа через Украину может быть остановлен уже в 2020 году

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