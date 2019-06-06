У Росії заявили, що не відмовлятимуться від транзиту газу через Україну

"Ніхто ніколи не заявляв про те, що ми відмовимося. Це було б, напевно, убивчо для нас і нераціонально. Але і піти на такі ультиматуми, що "вам все одно нікуди дітися, ви частина (газу - ред.) будете через нас качати, тому беріть наші умови і вперед - це не той метод, який ми підтримуємо", - сказав Панкін.

Панкін підкреслив, що умови нового контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинні бути прийнятними для Москви.

"Питання в тому, на яких умовах буде здійснюватися цей транзит з точки зору довготривалості контракту, розподілу потужностей, ціни за транзит, правил. У цьому велика проблема", - зазначив він.

Високопоставлений дипломат висловив надію, що в другій половині року переговори між Росією, Україною і Євросоюзом за умовами нового контракту інтенсифікуються. Він зазначив, що це станеться після формування нового уряду.

Нагадаємо, раніше звучали заяви про те, що транзит газу через Україну може бути зупинений вже в 2020 році.