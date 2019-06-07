В "Газпроме" заявили о готовности начать переговоры о поставках газа в Украину со скидкой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. ПАО "Газпром" готово начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам сегодняшней встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.
Напомним, что в конце марта Россия предложила, что в случае восстановления прямых поставок российского газа в Украину цена для украинского потребителя снизится на четверть.
Как сообщал УНН, в России заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину.
При этом, ранее звучали заявления о том, что транзит газа через Украину может быть остановлен уже в 2020 году.
Украина же занимает жесткую позицию по сохранению транзита российского газа по территории Украины с 2020 года.
Добавим, что трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Украины, РФ и ЕС могут состояться уже в июне.