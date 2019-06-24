Росія назвала умови збереження транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія готова зберегти транзит газу через територію України на економічно рентабельних умовах і в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом". Про це журналістам заявив перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами представника Кабміну, для цього необхідно узгодити економічні умови, створити сприяє діалогу атмосферу і врегулювати відносини між зацікавленими компаніями.
Приходько зазначив, що концепція газопроводу "Північний потік-2" не передбачає того, що транзит за діючими маршрутами буде припинено. "Це стосується як України, так і інших країн", - сказав він.
Москва також виступає за диверсифікацію маршрутів поставок за умови, що такі проекти будуть доцільні та економічно привабливі, заявив представник уряду.
Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується в 2019 році.