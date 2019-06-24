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Росія назвала умови збереження транзиту газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія готова зберегти транзит газу через територію України на економічно рентабельних умовах і в разі справедливого врегулювання суперечок між "Газпромом" і "Нафтогазом". Про це журналістам заявив перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росія назвала умови збереження транзиту газу через Україну

За словами представника Кабміну, для цього необхідно узгодити економічні умови, створити сприяє діалогу атмосферу і врегулювати відносини між зацікавленими компаніями.

Приходько зазначив, що концепція газопроводу "Північний потік-2" не передбачає того, що транзит за діючими маршрутами буде припинено. "Це стосується як України, так і інших країн", - сказав він.

Москва також виступає за диверсифікацію маршрутів поставок за умови, що такі проекти будуть доцільні та економічно привабливі, заявив представник уряду.

Нагадаємо, чинний контракт на транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується в 2019 році.

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