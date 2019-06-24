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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину

Киев • УНН

 • 16677 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом журналистам заявил первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину

По словам представителя Кабмина, для этого необходимо согласовать экономические условия, создать способствует диалогу атмосферу и урегулировать отношения между заинтересованными компаниями.

Приходько отметил, что концепция газопровода "Северный поток-2" не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращено. "Это касается как Украины, так и других стран", - сказал он.

Москва также выступает за диверсификацию маршрутов поставок при условии, что такие проекты будут целесообразны и экономически привлекательные, заявил представитель правительства.

Напомним, действующий контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в 2019 году.

Украинские Национальные Новости

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