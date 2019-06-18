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"Нафтогаз" може запропонувати "Газпрому" контракт за "своп" газу, а не за транзит

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. “Нафтогаз” заявив, що має запасний варіант можливих газових домовленостей з РФ, якщо сторони не зможуть укласти новий транзитний контракт. Про це повідомив у вівторок виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, пише УНН.

"Нафтогаз" може запропонувати "Газпрому" контракт за "своп" газу, а не за транзит

“Запасний варіант у нас є... У такому разі ми пропонуємо Газпрому укласти з Нафтогазом контракт не на послуги транспортування, а на „своп“ газу”, — повідомив він в Facebook. Він пояснив, що в цьому випадку російська сторона буде передавати Україні певний обсяг газу на кордоні Україна-РФ, після чого Київ буде передавати точно такий же обсяг газу на кордоні Україна-ЄС. “Передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румуніі), тобто вони потім будуть брати на себе відподальність перед Газпромом за цей газ вже в їхніх системах”, — пояснив він.

При цьому маржа “Нафтогазу” (прибутковість української компанії, аналог транзитної ставки в контракті на транзит газу) буде заздалегідь визначена сторонами, а не українським регулятором, зазначив він: “задля справедливості та об’єктивності її розміру ми розрахуємо таку плату у повній відповідності до європейського тарифного кодексу, погодимо з представниками ЄС і представимо для переговорів з Газпромом”, — пояснив Вітренко.

Додатковими умовами він назвав необхідність укладення угоди між “Укртрансгазом” і “Газпромом” про “поєднанні української та російської ГТС”. “Нас влаштовує пропозиція ЄС — забезпечити технічну можливість (потужності) для надходження газу з РФ до України у обсязі не менше 90 мільярдів кубометрів газу по року”, — сказав він. З огляду на бажані обов’язкові контрактні обсяги поставок (60 млрд куб. м) буде додатково вільно до 30 млрд куб. м потужності для додаткового транзиту газу як “Газпрому”, так і інших постачальників, додав він.

Вітренко заявив, що такі контракти є звичайними для європейського ринку. Топ-менеджер заявив, що ця домовленість повинна буде базуватися на шведському праві з правом арбітражу в Швеції.

Нагадуємо, оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу.

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