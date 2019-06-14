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Оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу - Укртрансгаз

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У звя’зку з дефіцитом коштів Укртрансгаз не має можливості вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ). Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Укртрансгазу.

Оператор ГТС не може розраховуватися за контрактами закупівель газу - Укртрансгаз

Заборгованість Укртрансгазу за березень-квітень перед постачальниками паливного газу складає 4,1 млрд грн. Як наслідок, деякі постачальники відмовляються надалі передавати визначені чинними контрактами обсяги газу. Залишкових об’ємів газу на ВТВ, які були закуплені за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС лише до 24 червня.

У прес-службі повідомили, що: “З відповідним листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації Оператор ГТС звернувся до Державної служби надзвичайних ситуацій України. Укртрансгаз веде переговори з НКРЕКП щодо негайного виправлення ситуації. Компанія ініціювала перемовини з кредиторами, включно з НАК „Нафтогаз України“, щодо реструктуризації заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки і оборони України”.

Критичний фінансовий стан Оператора ГТС спричинений рядом факторів, про що впродовж 2018 та 2019 років керівництво Укртрансгазу постійно інформувало Регулятора.

“В першу чергу, фінансову ситуацію Укртрансгазу з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для Оператора ГТС, які були прийняті НКРЕКП наприкінці 2018 року. Вони, зокрема, дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ВТВ в обсязі не більше 60% від необхідного річного рівня”, — зазначили в Укртрансгазі.

“По-друге, досі не врегульована проблема несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи, дала можливість учасникам ринку в період з 2016 по лютий 2019 року накопичити більше 35 млрд грн боргу перед Укртрансгазом за послуги балансування, з яких 91% становить заборгованість облгазів. Після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація суттєво не змінилась: оператори ГРМ продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, в тому числі для власних виробничо-технологічних витрат, і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРМ виросла ще на 2,5 млрд грн”, — резюмували в операторі ГТС.

Нагадуємо, в Україні за участі європейських радників розпочали роботу над відокремленням ГТС.

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