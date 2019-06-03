В Україні за участі європейських радників розпочали роботу над відокремленням ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні за участі європейських радників розпочали роботу над відокремленням ГТС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АТ "Укртрансгаз".
"АТ "Укртрансгаз" залучив експертів з провідних європейських газотранспортних компаній до розбудови роботи незалежного Оператора ГТС України. Своїх представників делегував Консорціум газових компаній ЄС, які підтримують процес анбандлінгу української ГТС та зацікавлені у подальшій участі в управлінні системою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досвід радників допоможе у розбудові управлінських процесів та технічних регламентів оператора ГТС у відповідності до вимог ЄС та найкращих європейських практик.
Зокрема, експерти будуть брати активну участь у проекті відокремлення та допомагати у проходженні сертифікації нового оператора ГТС з боку НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства до кінця поточного року.
"Залучення цих фахівців є першим етапом співпраці між українським та європейськими операторами ГТС в рамках Угоди про створення спільної робочої групи, яку було підписано на початку квітня поточного року", - додали в "Укртрансгазі".
Сьогодні, 3 червня, представники компаній GRTgaz S.A. (Франція), Gasunie (Нідерланди) та Snam S.p.A. (Італія) розпочали роботу на посадах радників генерального директора філії "Оператор ГТС України" АТ "Укртрансгаз".
Серед представників європейських газотранспортних компаній:
• Yves Brulle (Ів Брюлле), представник GRTgaz – радник з питань розвитку мережі та інвестиційного планування. Раніше – старший аналітик зі стратегії GRTgaz (Франція).
• Willem Coppoolse (Вільям Копулс), представник Gasunie – радник з комерційної діяльності. Раніше – директор з розвитку бізнесу в регіоні Росія та Україна ENGIE Europe NECST.
• Vincenzo Mauro Cannizzo (Вінчензо Мауро Каніццо), представник Snam – радник з питань газовимірювань та метрології. Раніше – голова департаменту якості послуг Snam (Італія).
• Andrea Rovelli (Андреа Ровеллі), представник Snam – радник з експлуатації мережі та питань охорони праці та екології. Раніше – керівник проекту з управління ризиками Snam (Італія).
Нагадаємо, у травні 2019 року Кабмін затвердив рішення про відокремлення (анбандлінг) ГТС.
Як повідомляв УНН, між компанією НАК "Нафтогаз України" та Кабінетом міністрів існують певні суперечності щодо процедури анбандлінгу.