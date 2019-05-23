Коболєв розповів про суперечності "Нафтогазу" з урядом щодо анбандлінгу

"Нам вкрай важливо зробити правильний анбандлінг (відокремлення), тобто з повним дотриманням вимог Європейського законодавства, що передбачає внесення змін в закони України. Якщо подивитися навіть рішення уряду, яке було прийняте у 2016 році, там є розділ, який чітко говорить про те, що необхідно подати закон про концесію і його проголосувати. Без виконання цього елементу плану будь-який варіант відокремлення не відповідатиме європейському законодавству", - пояснив Коболєв.

У цьому випадку, за його словами, можна очікувати, що "Газпром" відмовиться підписувати європейський контракт, а без підписання контракту неможливо перенести точки прийому газу на схід України.

"Газпром просто їх заблокує, які він блокує їх зараз, коли в нас є якийсь гібрид радянського контракту, в якому вписано шведське право, що не відповідає стандартам єврозаконодавства. Для того, щоб переносити точки, треба мати повноцінний європейський контракт, який неможливий без правильного анбандлінгу, а правильний анбандлінг неможливий без внесення змін в законодавство України", - зазначив Коболєв.

Він додав, що між урядом і "Нафтогазом" існують різні погляди щодо процедури анбандлінгу. За словами Коболєва, відповідальним за відокремлення є якраз "Нафтогаз", однак уряд хоче запропонувати інший план.

"Наш план ми виконали на 80-90%: створена компанія, туди переводяться люди, пишуться процеси. До 1 липня ми зробимо юридичну особу, яка буде ядром нового оператора – там будуть люди, процеси, функції, регламент, яким чином до цієї структури передати ГТС. Якраз це і є предметом нашої дискусії", - розповів Коболєв.

За його словами, є два шляхи анбандлінгу. Перший, на якому наполягає уряд, і який в кінцевому результаті пропонуємо ми, на підставі власності, але для цього новому оператору треба фактично передати законом права на ГТС у вигляді або власності, або тієї самої концесії, це фактично буде означати приватизацію держмайна.

"З іншого боку, є наш варіант, коли для збереження Стокгольмського трибуналу ми пропонуємо модель ISO. Вона передбачає концесію. Концесія, своєю чергою, передбачає збереження у державній власності цієї системи і передачу через "Нафтогаз" новому оператору", - сказав Коболєв.

Таким чином, новий оператор буде повністю відокремлений від "Нафтогазу", єдиною лінією відносин стануть концесійні платежі. Така модель, за словами Коболєва, повністю відповідає європейському законодавству і дозволить повністю виконати вимоги анбандлінгу.

Нагадаємо, за словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, підхід до анбандлінгу Гройсмана несе критичну загрозу для економіки України.