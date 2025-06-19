Цинізм без меж: росія передає Україні тіла власних військових разом з полеглими захисниками

російські загарбники під час повернення тіл полеглих українських героїв кладуть разом із ними тіла власних військових, ліквідованих Силами оборони України. Ці цинічні дії сильно ускладнюють ідентифікацію загиблих українців, повідомив міністр внутрішніх справу України Ігор Клименко, пише УНН.

Цинізм без меж: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців. Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів - повідомив Клименко.

Як приклад Клименко навів історію з тілом військовослужбовця рф, яке було виявлене українськими експертами під час ідентифікації тіл.

Труп №192/25. Одягнений у форму зразка збройних сил росії. При ньому - паспорт громадянина рф, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: "ВС РОССИИ МТ-146004 - розповідає Клименко.

Міністр зазначив, що особу ліквідованого українськими бійцями вдалося ідентифікувати. Родичі вже давно намагаються його відшукати.

Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині - повідомив Клименко.

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Глава МВС додав, що такі дії ворога є черговим доказом того, як росія зневажливо ставиться до власних людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових.

Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла - підкреслив Клименко.

Він також наголосив, що Україна повертає на Батьківщину з честю тіло свого кожного полеглого воїна.

Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна - з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога - не тільки вбивати, а й брехати про смерть - підсумував Клименко.

Доповнення

росія планує дискредитувати Україну, спровокувавши обурення в суспільстві діями влади щодо обмінів. Кульмінація кампанії запланована на 20 червня з вкиданням неправдивих списків загиблих.