Цинизм без границ: россия передает Украине тела собственных военных вместе с павшими защитниками

Российские захватчики во время возвращения тел павших украинских героев кладут вместе с ними тела собственных военных, ликвидированных Силами обороны Украины. Эти цинические действия сильно усложняют идентификацию погибших украинцев, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Цинизм без границ: Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев. Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родственникам" солдат и офицеров

В качестве примера Клименко привел историю с телом военнослужащего рф, которое было обнаружено украинскими экспертами во время идентификации тел.

Труп №192/25. Одет в форму образца вооруженных сил россии. При нем - паспорт гражданина рф, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004"

Министр отметил, что личность ликвидированного украинскими бойцами удалось идентифицировать. Родственники уже давно пытаются его отыскать.

Личность установлена: Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рф (в/ч 35390). Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки на Донетчине

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Глава МВД добавил, что такие действия врага являются очередным доказательством того, как Россия пренебрежительно относится к собственным людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных.

Это свидетельство того, насколько ничтожна для россии человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. Но платить все равно придется: мы возвращаем эти тела

Он также подчеркнул, что Украина возвращает на Родину с честью тело своего каждого павшего воина.

Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина - с именем и честью, россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага - не только убивать, но и лгать о смерти