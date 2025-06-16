рф планує посилити дискредитацію України на фінальній стадії обмінів військовополоненими - Служба зовнішньої розвідки
Київ • УНН
росія планує дискредитувати Україну, спровокувавши обурення в суспільстві діями влади щодо обмінів. Кульмінація кампанії запланована на 20 червня з вкиданням неправдивих списків загиблих.
росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), пише УНН.
Деталі
За даними Служби зовнішньої розвідки України, рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом російської федерації, а за координацію дій посадовців та миттєве "реагування" російських медіа відповідає один із перших заступників глави ап рф.
Мета кампанії очевидна - спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань
У СЗРУ також додали, що в кампанії у російськомовному інформаційному просторі максимально задіяний весь пул прокремлівських ресурсів — від симоньян та соловйова до різного роду "воєнкорів" та "блогерів". Крім того, включились проросійські проксі — європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.
Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади
Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня).
Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини
Нагадаємо
16 червня завершено репатріаційні заходи: в Україну повернуто 1245 тіл. росія стверджує, що вони належать українським громадянам, зокрема військовим. Загалом отримано 6057 тіл.