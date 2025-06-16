рф планує посилити дискредитацію України на фінальній стадії обмінів військовополоненими - Служба зовнішньої розвідки

росія планує на наступному тижні кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів, що тривають. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), пише УНН.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, рішення про початок кампанії було прийнято особисто президентом російської федерації, а за координацію дій посадовців та миттєве "реагування" російських медіа відповідає один із перших заступників глави ап рф.

Мета кампанії очевидна - спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань

У СЗРУ також додали, що в кампанії у російськомовному інформаційному просторі максимально задіяний весь пул прокремлівських ресурсів — від симоньян та соловйова до різного роду "воєнкорів" та "блогерів". Крім того, включились проросійські проксі — європейські інформаційні ресурси: угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.

Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: "Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих", "в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів", "родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади