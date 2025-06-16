рф планирует усилить дискредитацию Украины на финальной стадии обменов военнопленными – Служба внешней разведки
Киев • УНН
россия планирует дискредитировать Украину, спровоцировав возмущение в обществе действиями властей по обменам. Кульминация кампании запланирована на 20 июня с вбросом ложных списков погибших.
россия планирует на следующей неделе кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), пишет УНН.
Детали
По данным Службы внешней разведки Украины, решение о начале кампании было принято лично президентом российской федерации, а за координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа отвечает один из первых заместителей главы ап рф.
Цель кампании очевидна – спровоцировать возмущение украинского общества (военных и их семей) действиями украинской власти, деморализовать общество, одновременно дискредитировав Украину перед международным сообществом, как сторону, не соблюдающую взятые на себя обязательства
В СВРУ также добавили, что в кампании в русскоязычном информационном пространстве максимально задействован весь пул прокремлевских ресурсов — от симоньян и соловьева до разного рода "военкоров" и "блогеров". Кроме того, включились пророссийские прокси — европейские информационные ресурсы: венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.
Их задача – распространять российские нарративы и навязывать российскую трактовку продолжающегося обмена. Среди таких нарративов: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти
Кульминация кампании запланирована на последние дни обменов (предварительно 20 июня).
Финальной частью этого должно стать умышленное вбрасывание в СМИ искаженных (неправдивых) списков якобы идентифицированных россиянами погибших украинских военных и гражданских. Таким образом россия надеется спровоцировать волну паники и возмущения в украинском обществе и переложить на украинскую власть ответственность за совершенные преступления
Напомним
16 июня завершено репатриационные мероприятия: в Украину возвращено 1245 тел. россия утверждает, что они принадлежат украинским гражданам, в частности военным. Всего получено 6057 тел.