рф планирует усилить дискредитацию Украины на финальной стадии обменов военнопленными – Служба внешней разведки

россия планирует на следующей неделе кульминацию кампании по дискредитации Украины в контексте продолжающихся обменов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), пишет УНН.

По данным Службы внешней разведки Украины, решение о начале кампании было принято лично президентом российской федерации, а за координацию действий должностных лиц и мгновенное "реагирование" российских медиа отвечает один из первых заместителей главы ап рф.

Цель кампании очевидна – спровоцировать возмущение украинского общества (военных и их семей) действиями украинской власти, деморализовать общество, одновременно дискредитировав Украину перед международным сообществом, как сторону, не соблюдающую взятые на себя обязательства

В СВРУ также добавили, что в кампании в русскоязычном информационном пространстве максимально задействован весь пул прокремлевских ресурсов — от симоньян и соловьева до разного рода "военкоров" и "блогеров". Кроме того, включились пророссийские прокси — европейские информационные ресурсы: венгерские издания Magyar Nemzet и Magyar Hírlap, чешское CZ24.news, словацкое Jednotné Slovensko и франкоязычное Réseau International.

Их задача – распространять российские нарративы и навязывать российскую трактовку продолжающегося обмена. Среди таких нарративов: "Украина отказывается принимать тела своих погибших", "в Украину до сих пор не возвращены тела почти шести тысяч солдат", "родственникам погибших придется еще ждать из-за бездействия украинской власти