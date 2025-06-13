Впервые тела погибших защитников вернули спецвагонами Укрзализныци: в СБУ показали эксклюзивные кадры

Сегодня в Украину вернули тела погибших защитников и СБУ обнародовала эксклюзивное видео репатриационных мероприятий. Впервые для этого привлекли специализированные вагоны Укрзализныци, что позволило быстрее доставить тела в соответствующие учреждения для идентификации. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение СБУ.

Впервые репатриация состоялась с использованием специализированных вагонов Укрзализныци. Благодаря этому тела погибших защитников Украины в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия - говорится в сообщении Службы.

Как отмечается, павших Оборонцев удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС, ГПСУ, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Также отдельную благодарность СБУ выразили Международному Комитету Красного Креста.

Дополнение

9 июня начался обмен с рф, который будет продолжаться в несколько этапов еще. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. В частности 2 июня в Стамбуле россия и Украина договорились обменяться телами погибших военных: 6000 на 6000.