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Вперше тіла загиблих захисників повернули спецвагонами Укрзалізниці: в СБУ показали ексклюзивні кадри

Київ • УНН

 • 2344 перегляди

СБУ повідомила про повернення тіл загиблих воїнів, вперше залучивши спецвагони Укрзалізниці для швидкої доставки на ідентифікацію. Репатріація стала можливою завдяки співпраці багатьох відомств.

Вперше тіла загиблих захисників повернули спецвагонами Укрзалізниці: в СБУ показали ексклюзивні кадри

Сьогодні в Україну повернули тіла загиблих Захисників й СБУ оприлюднила ексклюзивне відео репатріаційних заходів. Вперше для цього залучили спеціалізовані вагони Укрзалізниці, що дозволило швидше доправити тіла до відповідних установ для ідентифікації. Про це пише УНН із посиланням на допис СБУ.

Вперше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів Укрзалізниці. Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи 

- йдеться у дописі Служби.

Як зазначається, полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також окрему вдячність СБУ висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Доповнення

9 червня розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Зокрема 2 червня у Стамбулі росія та Україна домовилися обмінятися тілами загиблих військових: 6000 на 6000.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Укрзалізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Стамбул
Україна
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