Репатріація тіл загиблих військових: Коордштаб заявив, що робота над цим триває

Робота над репатріацією тіл загиблих українських військових у рамках домовленостей у Стамбулі, триває. Про це УНН повідомляє з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових - інформує Координаційний штаб.

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Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Серед звільнених, зокрема, представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО. Є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки.

Нагадаємо

7 червня помічник глави кремля володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито почала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватила Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими відреагував на слова глави російської делегації на переговорах у Стамбулі, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були узгоджені ще у вівторок з уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і повинні початися по плану.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.