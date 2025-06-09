Репатриация тел погибших военных: Коордштаб заявил, что работа над этим продолжается
Киев • УНН
Продолжается процесс репатриации тел украинских военных, погибших, защищая Родину. Также, 9 июня, стартовал обмен с РФ, который продлится несколько дней, включая раненых и младше 25 лет.
Работа над репатриацией тел погибших украинских военных в рамках договоренностей в Стамбуле продолжается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Детали
Продолжается работа над репатриацией тел погибших во время защиты Родины украинских военных
Дополнение
Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
Среди освобожденных, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО. Есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.
Напомним
7 июня помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинила Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.
Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отреагировал на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле, отметив, что на самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших произойдет сразу после обмена пленными.