Кабмін ухвалив рішення про відокремлення ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кабмін затвердив рішення про відокремлення ГТС за моделлю ownership unbundling (OU). Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Магістральні газопроводи України", передає УНН.
"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення уряду ухвалити зміни до постанови КМУ №496 щодо реалізації моделі "анбандлінгу", запропонованої на засіданні Координаційної ради 16 травня 2019 року. Модель базується на принципі власності (OU), передбачає подачу заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди і отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу компанією ВАТ "МГУ", - повідомили в компанії.
При цьому в МГУ уточнили, що така модель не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, ухвалення закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO (Independent System Operator).
Також у компанії додали, що це рішення дає можливість почати виконувати зовнішні зобов’язання України перед ЄС та зобов’язання щодо створення лібералізованого ринку природного газу перед кінцевими споживачами, промисловістю та учасниками ринку.
"Хочемо окремо зазначити, успішна реалізація постанови і проекту "анбандлінгу" в цілому залежить від тісної співпраці з НАК "Нафтогаз" задля створення незалежного оператора ГТС до 1 січня 2020", - повідомили у держкомпанії.
Нагадаємо, п’ять європейських операторів працюватимуть з українською стороною над анбандлінгом газотранспортної системи України для створення незалежного оператора ГТС. Відповідну угоду підписали з європейськими партнерами НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" та ПАТ "Магістральні газопроводи України".