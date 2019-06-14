Оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа - Укртрансгаз

Задолженность Укртрансгаза за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на ВТВ, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

В пресс-службе сообщили, что: “С соответствующим письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации Оператор ГТС обратился в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины. Укртрансгаз ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК „Нафтогаз Украины“, о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины”.

Критическом состоянии Оператора ГТС вызванный рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 годов руководство Укртрансгаза постоянно информировало регулятора.

“В первую очередь, финансовую ситуацию Укртрансгаза с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года. Они, в частности, позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа в ВТВ в объеме не более 60% от необходимого годового уровня”, — отметили в Укртрансгазе.

“Во-вторых, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 года накопить больше 35 млрд грн долга перед Укртрансгазом за услуги балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов. После перехода газового рынка Украины на суточное балансирование с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРМ продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 года задолженность операторов ГРМ выросла еще на 2,5 млрд грн”, — резюмировали в операторе ГТС.

Напоминаем, в Украине с участием европейских советников начали работу над отделением ГТС.