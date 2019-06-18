"Нафтогаз" может предложить "Газпрому" контракт по "своп" газа, а не за транзит

“Запасной вариант у нас есть. В таком случае мы предлагаем „Газпрому“ заключить с „Нафтогазом“ контракт не на услуги транспортировки, а на „своп“ газа”, — сообщил он в Facebook. Он пояснил, что в этом случае российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе Украина-РФ, после чего Киев будет передавать точно такой же объем газа на границе Украина-ЕС. “Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед „Газпромом“ за этот газ уже в их системах”, — пояснил он.

При этом маржа “Нафтогаза” (прибыльность украинской компании, аналог транзитной ставки в контракте на транзит газа) будет заранее определена сторонами, а не украинским регулятором, отметил он. “Для справедливости и объективности ее размера мы рассчитаем такую плату в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с “Газпромом”, — пояснил Витренко.

Дополнительными условиями он назвал необходимость заключения соглашения между “Укртрансгазом” и “Газпромом” о “совмещении украинской и российской ГТС”. “Нас устраивает предложение ЕС — обеспечить техническую возможность (мощность) для поступления газа из РФ на Украину в объеме не менее 90 млрд кубометров газа в год”, — сказал он. Учитывая желаемые обязательные контрактные объемы поставок (60 млрд куб. м) будет дополнительно свободно до 30 млрд куб. м мощности для дополнительного транзита газа как “Газпрома”, так и других поставщиков, добавил он.

Витренко заявил, что такие контракты являются обычными для европейского рынка. Топ-менеджер заявил, что эта договоренность должна будет базироваться на шведском праве с правом арбитража в Швеции.

Напоминаем, оператор ГТС не может рассчитываться по контрактам закупок газа.