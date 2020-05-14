Україна має вирішити питання сурогатного материнства для іноземців на законодавчому рівні - Геращенко

"Після того, як я тиждень тому розповів про викриття роботи злочинної групи, яка продавала системно дітей в Китай, було близько 150 таких фактів зафіксовано, то ми домовилися створити робочу групу, у межах якої будуть зібрані експертні думки і будуть внесені зміни в законодавство. На сьогодні у нас практично сурогатне материнство, щодо можливості іноземних громадян народжувати дітей в Україні, не врегульовано, є всього одна стаття в Сімейному кодексі, яка говорить, що сурогатне материнство можливе для лікування безпліддя", - зазначив він.

За його словами, у різних країнах світу є різне законодавство, в інших країнах заборонено іноземним громадянам на території цих країн народжувати дітей.

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"Я вважаю, що сурогатне материнство, як рішення для тих сімей, у яких є біологічне безпліддя, воно необхідне, але це повинно бути врегульовано законодавчо... Що стосується відеозапису, який з'явився в інтернеті, то це діти, зачаті для іноземних громадян різних країн компанією "Біотех", яка системно надає послуги сурогатного материнства", - додав Геращенко.

Так, він акцентує увагу на тому, що саме по собі воно законне, незаконним є факт приховування громадянства дитини, підробка документів.

"Наша поліція робить все, щоб не було фактів продажу дітей, щоб був контроль за тим, що з ними далі буде... Ми зараз повинні дати відповідь на питання, чи дозволяємо ми народжувати іноземним громадянам дітей в Україні методом сурогатного материнства. Якщо дозволяємо, то на яких умовах, чи буде Україна контролювати подальшу долю дітей, які є громадянами України, що з ними буде відбуватися в Іспанії, Китаї, Польщі, Великій Британії і так далі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Україні була зупинена злочинна діяльність міжнародної, транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу займалася продажем новонароджених дітей в Китайську Народну Республіку.