Украина должна решить вопрос суррогатного материнства для иностранцев на законодательном уровне - Геращенко

“После того, как я неделю назад рассказал о вскрытии работы преступной группы, которая продавала системно детей в Китай, было порядка 150 таких фактов зафиксировано, то мы договорились создать рабочую группу, в рамках которой будут собраны экспертные мнения и будут внесены изменения в законодательство. На сегодня у нас практически суррогатное материнство, относительно возможности иностранных граждан рожать детей в Украине, не урегулировано, есть всего одна статья в Брачно-семейном кодексе, которая говорит, что суррогатное материнство возможно для лечения бесплодия”, — отметил он.

По его словам, в разных странах мира есть разное законодательство, в других странах запрещено иностранным гражданам на территории этих стран рожать детей.

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“Я считаю, что суррогатное материнство, как способ решения для тех семей, в которых есть биологическое бесплодие, оно необходимо, но это должно быть урегулировано законодательно...Что касательно видеозаписи, которая появилась в интернете, то это дети, зачатые для иностранных граждан разных стран компанией "Биотех“, которая системно оказывает услуги суррогатного материнства”, — добавил Геращенко.

Так, он акцентирует внимание на том, что само по себе оно законное, незаконным является факт скрытия гражданства ребенка, подделка документов.

“Наша полиция делает все, чтобы не было фактов продажи детей, чтобы был контроль за тем, что с ними дальше будет... Мы сейчас должны дать ответ на вопрос, разрешаем ли мы рожать иностранным гражданам детей в Украине методом суррогатного материнства. Если разрешаем, то, на каких условиях, будет ли Украина контролировать дальнейшую судьбу детей, которые являются гражданами Украины, что с ними будет происходить в Испании, Китае, Польше, Великобритании и так далее”, — подытожил он.

Напомним, ранее в Украине была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течении длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику.