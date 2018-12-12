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Кто и как зарабатывает деньги на суррогатном материнстве в Украине

Киев • УНН

 • 25102 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правоохранители раскрыли схему, как украинский центр по предоставлению услуг в сфере вспомогательных репродуктивных технологий уклонялся от уплаты налогов за бизнес на суррогатном материнстве. Об этом в ответе на запрос УНН сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Кто и как зарабатывает деньги на суррогатном материнстве в Украине

По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства. В результате расследования уже привлечены к уголовной ответственности трое сотрудников медицинского центра ООО “Віотехсом”, а один из подозреваемых — гражданин Германии и Молодовы Альберт Точиловский, является владельцем этого медцентра.

В ходе расследования была установлена схема, по которой Точиловский выводил выручку из медицинского центра на оффшорные счета с целью уклонения от налогов.

“Точиловский А. зарегистрировал на одном из Сейшельских островов, на территории которого создана международная торговая зона для развития так называемого ”оффшорного бизнеса“, компанию Renaissance Holding LTD (далее — ООО ”Ренессанс Холдинг ЛТД“). При этом деятельность обеих компаний не связана с предоставлением медицинских услуг в сфере ВРТ, но является агентом ООО “Віотехсом”, — говорится в ответе на запрос УНН.

То есть, Точиловский разработал и в дальнейшем предоставлял иностранным клиентам для подписания на территории Украины договор между юридической компанией “Renaissance” и родителями-заказчиками о предоставлении услуг. При этом в договоре фактически отмечались как реквизиты ООО “Віотехсом”, в частности место регистрации г. Киев, ул. Отто Шмидта, 2/6, так и официально зарегистрированный им знак для товаров и услуг. С целью подтверждения своей принадлежности к ООО “Renaissance” Точиловский А. указывал себя директором этого общества, используя псевдоним Альберт Манн.

По условиям этого договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро, которые перечислялись на банковские счета Общества в Республике Кипр, Латвийской Республике и других странах.

Одновременно иностранные клиенты ООО “Віотехсом” подписывали совместный договор об осуществлении вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства между супругами, суррогатной матерью и учреждением здравоохранения, которым в этом договоре выступал медицинский центр ООО “Віотехсом” в лице главного врача Копкова В. С.

По условиям этого договора услуги медицинского центра ООО “Віотехсом” являются бесплатными, а родители-заказчики обязуются оплатить суррогатной матери денежные средства в качестве компенсации за неудобства при беременности, за потерянный заработок, покрытие расходов на питание и обеспечение благополучного протекания беременности.

На самом деле указанные компенсации и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО “Віотехсом” по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8000 до 14000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.

Напомним, в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает один из народных депутатов Украины.

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