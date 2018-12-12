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Матіос перекрив нардепу Купрію бізнес з торгівлі дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Слідство відпрацювало увесь ланцюг злочинного бізнесу з торгівлі українськими дітьми. В ході розслідування було встановлено, що злочинну діяльність покриває народний депутат. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє УНН.

Матіос перекрив нардепу Купрію бізнес з торгівлі дітьми

"Ця історія, цей бізнес (торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства – ред.) почався не учора! І у цього бізнесу є "нардепівська криша". Ми відпрацювали весь ланцюг спокійно (наскільки спокійно можна ставитися до теми торгівлі дітьми), скрупульозно... Занепокоєно почала рухатись "криша" - це не чужий для неї бізнес. Ганебний бізнес! Я звик до погроз - це супутник моєї роботи - не звертаю особливої уваги - кожен день чую!", - написав Анатолій Матіос.

Головний військовий прокурор повідомив, що нардеп Віталій Купрій, не знайомий йому особисто, почав надсилати йому повідомлення.

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"Вивчіть" і ви, як народний депутат погрозами процесуальній особі "піклується" про "дітей", - написав Матіос та долучив до свого повідомлення скріншоти повідомлень від нардепа.

Продовження розслідування у кримінальному провадженні та відсутність з боку Головного військового прокурора реакції на повідомлення нардепа, спровокували останнього, на звернення до суду. Суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування щодо Анатолія Матіоса та Генпрокурора Анатолія Луценка за можливі зловживання владою або службовим становищем, а також службову недбалість. Підставою для такого розслідування стала заява Купрія.

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Нагадаємо, відповідно до кримінального провадження громадянин Молдови, який водночас є громадянином ФРН, організував на території України клініку репродуктивної медицини ВІОТЕХСОМ, яка надавала послуги іноземцям та, за версією слідства, фактично використовувалася для торгівлі немовлятами.

Співзасновнику медичного центру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а головному лікарю - за ч. 3 ст. 149, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клієнтами клініки були сімейні пари з країн, де сурогатне материнство заборонено. Серед них Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Німеччина, Румунія, Польща, Китай.

Громадяни України клієнтами клініки ставали лише як донори біоматеріалу.

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