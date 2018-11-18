Сюжет про сурогатне материнство в Україні показали на австралійському телебаченні

ukru
Ексклюзив
09:46 • 13043 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 33286 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 84957 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 210713 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 508037 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 491536 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 473548 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465784 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333907 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268958 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 109470 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 113044 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 107585 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 99046 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 65207 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 84966 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 459892 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 541679 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 464687 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 413152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 20489 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178259 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174690 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174735 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168814 перегляди
Актуальне
Сюжет про сурогатне материнство в Україні показали на австралійському телебаченні

Сюжет про сурогатне материнство в Україні показали на австралійському телебаченні

Київ • УНН

 • 16718 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Через заборону й суттєве обмеження доступу до комерційного сурогатного материнства в багатьох країнах, Україна стала "хабом" для пар, які шукають альтернативні можливості стати батьками. Про це йдеться у сюжеті телеканала 7news Сіднея, передає УНН.

"Оскільки за останні десять років деякі країни суттєво ускладнили доступ або заборонили комерційне сурогатне материнство, Київ став міжнародним хабом для іноземних пар, що хочуть мати дітей", - зазначають у сюжеті.

При цьому ресурс розповів про історію пари з Австралії, яка скористалась послугами сурогатної матері в Україні, однак не може забрати народжених вже дітей додому, оскільки вони з'явились на світ передчасно й мають суттєві проблеми із здоров'ям.

На думку мами дітей, якби закони були іншими в Австралії, створювати родину було б набагато легше та безпечніше. Наразі ж подружжю довелося залишити родичів і роботу в Австралії та переїхали до України.

Як повідомляє ресурс, родина наважилася звернутись до сурогатного материнства, яке заборонене в Австралії, оскільки жінка раніше пройшла тривалий курс лікування від онкології і тому не може виношувати дітей самостійно. Пара зв’язалося із відповідним агентством, яке виконує посередницьку функцію. Воно перевезло ембріон до Києва, де його помістили до сурогатної матері. Бездітна родина заплатила сурогатній матері 27 тисяч австралійських доларів (близько 550 тис. грн, а також ще 600 доларів за кожен місяць вагітності (понад 12 тис. грн), крім того агентству подружжя перерахувало 82 тисячі доларів (понад 1,65 млн грн).

A Wollongong couple is by their newborn twins bedside in the Ukraine tonight helping nurse them to better health so they can bring them home. The children were born prematurely to a surrogate. @hughwhitfeld #7News pic.twitter.com/nf0Ha7ar8L

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 18 листопада 2018 р.

Проте під час вагітності виникли ускладнення, й лікарі в Україні провели кесерів розтин сурогатній мамі на 29 тижні – близнюки народилися хворі. При цьому агентство усунулося від подальшого процесу лікування та виправдовує стан дітей "поганою генетикою" подружжя. Тепер австралійці змушені додатково платити за лікування, медикаменти, їжу для немовлят.

Нагадаємо, в липні поточного року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Україна є одним із лідерів у світі з надання незаконних послуг у сурогатному материнстві.

Тоді ж голова ГПУ повідомив, що українські правоохоронці викрили медичний заклад, який займався наданням незаконних послуг із сурогатного материнства.

Пізніше у Верховній Раді був зареєстрований проект закону № 8625 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій, яким пропонується законодавчо запровадити обмеження у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

Наприкінці літа стало відомо, що кілька десятків іспанських сімей вже кілька тижнів (а деяких випадках кілька місяців) не можуть залишити Україну. Повернутися додому у них не виходить через те, що консульство Іспанії в Києві відмовляється давати іспанське громадянство дітям, які народилися в Україні від сурогатних матерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,090.55