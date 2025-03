Сюжет про сурогатне материнство в Україні показали на австралійському телебаченні

"Оскільки за останні десять років деякі країни суттєво ускладнили доступ або заборонили комерційне сурогатне материнство, Київ став міжнародним хабом для іноземних пар, що хочуть мати дітей", - зазначають у сюжеті.

При цьому ресурс розповів про історію пари з Австралії, яка скористалась послугами сурогатної матері в Україні, однак не може забрати народжених вже дітей додому, оскільки вони з'явились на світ передчасно й мають суттєві проблеми із здоров'ям.

На думку мами дітей, якби закони були іншими в Австралії, створювати родину було б набагато легше та безпечніше. Наразі ж подружжю довелося залишити родичів і роботу в Австралії та переїхали до України.

Як повідомляє ресурс, родина наважилася звернутись до сурогатного материнства, яке заборонене в Австралії, оскільки жінка раніше пройшла тривалий курс лікування від онкології і тому не може виношувати дітей самостійно. Пара зв’язалося із відповідним агентством, яке виконує посередницьку функцію. Воно перевезло ембріон до Києва, де його помістили до сурогатної матері. Бездітна родина заплатила сурогатній матері 27 тисяч австралійських доларів (близько 550 тис. грн, а також ще 600 доларів за кожен місяць вагітності (понад 12 тис. грн), крім того агентству подружжя перерахувало 82 тисячі доларів (понад 1,65 млн грн).

A Wollongong couple is by their newborn twins bedside in the Ukraine tonight helping nurse them to better health so they can bring them home. The children were born prematurely to a surrogate. @hughwhitfeld #7News pic.twitter.com/nf0Ha7ar8L

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 18 листопада 2018 р.

Проте під час вагітності виникли ускладнення, й лікарі в Україні провели кесерів розтин сурогатній мамі на 29 тижні – близнюки народилися хворі. При цьому агентство усунулося від подальшого процесу лікування та виправдовує стан дітей "поганою генетикою" подружжя. Тепер австралійці змушені додатково платити за лікування, медикаменти, їжу для немовлят.

Нагадаємо, в липні поточного року Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Україна є одним із лідерів у світі з надання незаконних послуг у сурогатному материнстві.

Тоді ж голова ГПУ повідомив, що українські правоохоронці викрили медичний заклад, який займався наданням незаконних послуг із сурогатного материнства.



Пізніше у Верховній Раді був зареєстрований проект закону № 8625 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій, яким пропонується законодавчо запровадити обмеження у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.



Наприкінці літа стало відомо, що кілька десятків іспанських сімей вже кілька тижнів (а деяких випадках кілька місяців) не можуть залишити Україну. Повернутися додому у них не виходить через те, що консульство Іспанії в Києві відмовляється давати іспанське громадянство дітям, які народилися в Україні від сурогатних матерів.