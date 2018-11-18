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Сюжет о суррогатном материнстве в Украине показали на австралийском телевидении

Сюжет о суррогатном материнстве в Украине показали на австралийском телевидении

Киев  •  УНН

 • 16713 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Из-за запрета и значительного ограничения доступа к коммерческому суррогатного материнству во многих странах, Украина стала "хабом" для пар, которые ищут альтернативные возможности стать родителями. Об этом говорится в сюжете телеканала 7news Сиднея, передает УНН.

"Поскольку за последние десять лет некоторые страны существенно усложнили доступ или запретили коммерческое суррогатное материнство, Киев стал международным хабом для иностранных пар, которые хотят иметь детей", - отмечают в сюжете.

При этом ресурс рассказал об истории пары из Австралии, которая воспользовалась услугами суррогатной матери в Украине, однако не может забрать рожденных уже детей домой, так как они появились на свет преждевременно и имеют существенные проблемы со здоровьем.

По мнению мамы детей, если бы законы были другими в Австралии, создавать семью было бы гораздо легче и безопаснее. Пока же супругам пришлось оставить родственников и работу в Австралии и переехали в Украину.

Как сообщает ресурс, семья решилась обратиться к суррогатному материнству, которое запрещено в Австралии, поскольку женщина ранее прошла длительный курс лечения от онкологии и поэтому не может вынашивать детей самостоятельно. Пара связалось с соответствующим агентством, которое выполняет посредническую функцию. Оно перевезло эмбрион в Киев, где его поместили в суррогатной матери. Бездетная семья заплатила суррогатной матери 27 000 австралийских долларов (около 550 тыс. грн, а также еще 600 долларов за каждый месяц беременности (более 12 тыс. грн в месяц), кроме того агентству супруги перечислели 82 000 долларов (более 1,65 млн грн).

A Wollongong couple is by their newborn twins bedside in the Ukraine tonight helping nurse them to better health so they can bring them home. The children were born prematurely to a surrogate. @hughwhitfeld # 7News pic.twitter.com/nf0Ha7ar8L

- 7 News Sydney (@ 7NewsSydney) 18 ноября 2018

Однако во время беременности возникли осложнения, и врачи в Украине провели кесарево суррогатной маме на 29 неделе - близнецы родились больными. При этом агентство устранилось от дальнейшего процесса лечения и оправдывает состояние детей "плохой генетикой" супругов. Теперь австралийцы вынуждены дополнительно платить за лечение, медикаменты, еду для младенцев.

Напомним, в июле текущего года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Украина является одним из лидеров в мире по предоставлению незаконных услуг в суррогатном материнстве.

Тогда же глава ГПУ сообщил, что украинские правоохранители разоблачили медицинское учреждение, которое занималось предоставлением незаконных услуг по суррогатному материнству.

Позже в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона № 8625 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав детей при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, которым предлагается законодательно ввести ограничения в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

В конце лета стало известно, что несколько десятков испанских семей уже несколько недель (а в ряде случаев несколько месяцев) не могут покинуть Украину. Вернуться домой у них не получается из-за того, что консульство Испании в Киеве отказывается давать испанское гражданство детям, родившимся в Украине от суррогатных матерей.

Украинские Национальные Новости

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