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Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

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Мировые банки планируют сократить около 200 тысяч рабочих мест в течение 3-5 лет из-за внедрения ИИ. По прогнозам, это может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году.

Мировые банки сократят около 200 тыс. рабочих мест в ближайшие 3-5 лет, поскольку искусственный интеллект посягает на задачи, которые сейчас выполняют люди. Об этом информирует Bloomberg, передает УНН.

Детали

По результатам опроса IT-руководителей крупных финансовых учреждений, среднее сокращение персонала может составить 3%, хотя почти четверть респондентов ожидают сокращения от 5% до 10%.

По словам старшего аналитика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится под угрозой.

Искусственный интеллект не устранит их полностью - скорее, это приведет к трансформации рабочей силы

- добавил аналитик.

Несмотря на риски для занятости, аналитики считают, что трансформация рабочей силы будет способствовать повышению производительности.

Так, искусственный интеллект может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году, а 80% руководителей прогнозируют рост эффективности на 5% уже в ближайшие годы

- пишет издание.

Также отмечается, что банки, которые потратили годы на модернизацию своих ИТ-систем, чтобы ускорить процессы и сократить расходы после финансового кризиса, начали использовать новое поколение инструментов ИИ, которые могут еще больше повысить производительность.

В июньском отчете банка Citi заявили, что искусственный интеллект, вероятно, вытеснит больше рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе: около 54% рабочих мест в банковской сфере имеют высокий потенциал для автоматизации

- говорится в заметке.

Тем не менее, многие фирмы подчеркивают, что изменение приведет к изменению ролей благодаря технологии, а не к полной замене.

Как сообщалось, в начале августа прошлого года в Европейском Союзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

До того директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что развитие и распространение технологий искусственного интеллекта ударит по мировому рынку труда "как цунами".

Напомним

Zoom Communications Inc. объявила об изменении названия, оставив в стороне "Video Communications", чтобы позиционировать себя как рабочую платформу, ориентированную на искусственный интеллект. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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