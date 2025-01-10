Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно
Киев • УНН
Мировые банки планируют сократить около 200 тысяч рабочих мест в течение 3-5 лет из-за внедрения ИИ. По прогнозам, это может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году.
Мировые банки сократят около 200 тыс. рабочих мест в ближайшие 3-5 лет, поскольку искусственный интеллект посягает на задачи, которые сейчас выполняют люди. Об этом информирует Bloomberg, передает УНН.
Детали
По результатам опроса IT-руководителей крупных финансовых учреждений, среднее сокращение персонала может составить 3%, хотя почти четверть респондентов ожидают сокращения от 5% до 10%.
По словам старшего аналитика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится под угрозой.
Искусственный интеллект не устранит их полностью - скорее, это приведет к трансформации рабочей силы
Несмотря на риски для занятости, аналитики считают, что трансформация рабочей силы будет способствовать повышению производительности.
Так, искусственный интеллект может увеличить прибыль банков до 17% в 2027 году, а 80% руководителей прогнозируют рост эффективности на 5% уже в ближайшие годы
Также отмечается, что банки, которые потратили годы на модернизацию своих ИТ-систем, чтобы ускорить процессы и сократить расходы после финансового кризиса, начали использовать новое поколение инструментов ИИ, которые могут еще больше повысить производительность.
В июньском отчете банка Citi заявили, что искусственный интеллект, вероятно, вытеснит больше рабочих мест в банковской отрасли, чем в любом другом секторе: около 54% рабочих мест в банковской сфере имеют высокий потенциал для автоматизации
Тем не менее, многие фирмы подчеркивают, что изменение приведет к изменению ролей благодаря технологии, а не к полной замене.
Как сообщалось, в начале августа прошлого года в Европейском Союзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.
До того директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что развитие и распространение технологий искусственного интеллекта ударит по мировому рынку труда "как цунами".
Напомним
Zoom Communications Inc. объявила об изменении названия, оставив в стороне "Video Communications", чтобы позиционировать себя как рабочую платформу, ориентированную на искусственный интеллект.