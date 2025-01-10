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Світові банки звільнять до 200 тисяч працівників через штучний інтелект: що відомо

Світові банки звільнять до 200 тисяч працівників через штучний інтелект: що відомо

Київ • УНН

 • 47952 перегляди

Світові банки планують скоротити близько 200 тисяч робочих місць протягом 3-5 років через впровадження ШІ. За прогнозами, це може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році.

Світові банки скоротять близько 200 тис. робочих місць у найближчі 3-5 років, оскільки штучний інтелект посягає на завдання, які зараз виконують люди. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За результатами опитування IT-керівників великих фінансових установ, середнє скорочення персоналу може скласти 3%, хоча майже чверть респондентів очікують скорочення від 5% до 10%.

За словами старшого аналітика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, будь-яка робота, пов'язана з рутинними, повторюваними завданнями, знаходиться під загрозою.

Штучний інтелект не усуне їх повністю – скоріше, це призведе до трансформації робочої сили

- додав аналітик.

Попри ризики для зайнятості, аналітики вважають, що трансформація робочої сили сприятиме підвищенню продуктивності.

Так, штучний інтелект може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році, а 80% керівників прогнозують зростання ефективності на 5% уже в найближчі роки

- пише видання.

Також зазначається, що банки, які витратили роки на модернізацію своїх ІТ-систем, щоб пришвидшити процеси та скоротити витрати після фінансової кризи, почали використовувати нове покоління інструментів ШІ, які можуть ще більше підвищити продуктивність.

У червневому звіті банку Citi заявили, що штучний інтелект, імовірно, витіснить більше робочих місць у банківській галузі, ніж у будь-якому іншому секторі: близько 54% ​​робочих місць у банківській сфері мають високий потенціал для автоматизації

- йдеться у дописі.

Тим не менш, багато фірм наголошують, що зміна призведе до зміни ролей завдяки технології, а не до повної заміни.

Як повідомлялося, на початку серпня минулого року в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

Нагадаємо

Zoom Communications Inc. оголосила про зміну назви, залишивши осторонь "Video Communications", щоб позиціонувати себе як робочу платформу, орієнтовану на штучний інтелект. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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