Раді пропонують обмежити сурогатне материнство в Україні

Як зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці до документу, за останні роки Україна перетворилась на світового лідера з комерційного сурогатного материнства, на країну “репродуктивного туризму”. Щороку в Україні від сурогатних матерів народжується щонайменше тисяча малюків, за різними оцінками фахівців цієї галузі.

“На протязі останніх років Україна фігурувала у скандальних справах, пов’язаних з порушенням прав дітей, народжених внаслідок сурогатного материнства. За законами держав, де сурогатне материнство заборонене чи допускається лише як некомерційна допомога, саме сурогатна матір є повноправною матір’ю, якщо суд не ухвалить рішення на користь біологічних батьків. Так, дітей, які народжених сурогатною матір’ю в Україні для іноземців, не визнають у країнах, де репродуктивні технології заборонені законом, і батьки вдаються до незаконних способів, зокрема, використовуючи шлях контрабанди, для вивозу дітей за межі України. Таким чином, долю такої дитини не може відстежити жодна країна”, — йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори законодавчої ініціативи, підкреслюють, що метою законопроекту є захист прав дітей шляхом законодавчого запровадження обмежень у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. Саме тому, пропонується внести зміни до законодавчих актів України, яким передбачається, що право на сурогатне материнство матимуть лише громадяни України та іноземці чи особи без громадянства які постійно проживають на території України.

“Право на застосування допоміжних репродуктивних технологій мають лише громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Застосування допоміжних репродуктивних технологій методом перенесення ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою), в організм іншої жінки здійснюється за умови наявності письмової згоди членів подружжя (чоловіка та жінки), а також жінки щодо якої здійснюється така допоміжна репродуктивна технологія та її чоловіка (у разі його наявності)”, — йдеться у законопроекті", — йдеться у проекті закону.

Як повідомляв УНН, українські правоохоронці викрили медичний заклад, який займався наданням незаконних послуг із сурогатного материнства.